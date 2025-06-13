По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 20-22° тепла, днем — 29-34° тепла. Атмосферное давление опустится с 759 мм ртутного столба до 756 мм.рт.ст. Относительная влажность ночью составит 70-75 %, днем — 50-55 %.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидается переменный дождь, грозы. Местами ливень, возможен град. Ночью и утром на отдельных горных территориях временами туман, умеренный восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днем — 32-37° тепла, в горах ночью — 9-14° тепла, днем — 17-22° тепла.