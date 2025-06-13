Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким заявлением по поводу утренней атаки Израиля на территорию Ирана, назвав её «опасной эскалацией» и «грубым нарушением международного права».

«Израиль довёл свою стратегию кровопролития и дестабилизации до нового опасного уровня. Атаки на нашего соседа Иран — это откровенная провокация», — подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого лидера, удары Израиля произошли на фоне активизации ядерных переговоров и усиливающегося международного давления из-за событий в Газе. «Эти действия демонстрируют полное пренебрежение к международным нормам», — добавил он.

Эрдоган также обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в «безрассудном и незаконном поведении», которое, по его словам, «втягивает регион и весь мир в катастрофу».

Президент Турции призвал международное сообщество немедленно остановить израильскую агрессию, подчеркнув, что Анкара выступает против дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

«Мы не хотим больше крови, разрушений и войны. Турция решительно осуждает нападения на Иран, выражает соболезнования иранскому народу и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — заключил Эрдоган.