Одна из идей, высказанных в ходе пленарного заседания, связана с необходимостью изменения ипотечной политики и её перенаправления из столицы в регионы. Об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщают СМИ.

Министр отметил, что 78% ипотечных кредитов приходится на долю Баку, а 22% — на другие города и районы республики:

«Следует отметить, что в целях улучшения жилищных условий посредством ипотечного кредитования населения налогоплательщики, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью в регионах, также имеют доступ к ипотечному кредитованию. Ипотечные кредиты выдаются банками, уполномоченными на основании соответствующих заявлений населения через систему электронной ипотеки. При этом никаких ограничений по местонахождению жилой площади, которая будет приобретена через ипотечный кредит, не предусмотрено».