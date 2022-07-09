В Национальной гидрометеорологической службе сообщают, что в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем — 33-38° тепла, в Баку ночью — 22-24° тепла, днем — 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 45-50 %. В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем — 33-38°, местами до 40° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем — 21-26° тепла.