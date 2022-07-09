Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) отмечает День создания органов дипломатической службы. По этому случаю сотрудники дипломатической службы посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов. В связи с этим МИД сделал публикацию на своей странице в Twitter.

«9 июля, в связи с профессиональным праздником сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики, руководящий состав МИД и руководители дипломатических представительств посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов», — говорится в сообщении.