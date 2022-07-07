Сувалкский коридор между Беларусью и Калининградской областью (Российская Федерация), который проходит по границе Польши и Литвы, благодаря натовским военным остается безопасным местом. Об этом сообщает polsatnews.pl.

Сообщается, что сегодня на Сувалкском коридоре встретились президенты Польши и Литвы — Анджей Дуда и Гитанас Науседа. По словам польского президента, этот коридор является важным местом не только для обеих стран, но и для НАТО.

«Он отделяет Калининградскую область, этот эксклав Российской Федерации от Беларуси. Нет необходимости скрывать, именно по этой причине он особым образом охраняется вооруженными силами Североатлантического альянса», — отметил Дуда.

Он также прокомментировал, насколько безопасно это место на сегодня.

«Мы решили приехать сюда, чтобы показать, что здесь безопасно. Безопасно именно благодаря тому, что вы сегодня с нами наблюдаете, — ежедневной, спокойной, но абсолютно бдительной службе польских, литовских и натовских солдат», — добавил он.

Он также подчеркнул, что союзники по НАТО в случае угрозы будут готово усилить группировку с 40 тысяч до 300 тысяч военных.