Министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку из-за скандала, в котором фигурирует премьер Британии Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава Минздрава Джавид покинул свой пост заявив, что он «больше не может продолжать работать с чистой совестью». Позднее глава Минфина присоединился к его инициативе.

1 июля сообщалось, что Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. По информации газеты The Sun, 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

Позднее бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд заявил, что Джонсон знал о подозрении в сексуальных домогательствах в отношении экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, когда нанимал его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов. Джонсон официально признал это и принес публичные извинения.