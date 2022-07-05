Четыре соединяющих пригороды Мумбаи автомагистрали оказались затоплены из-за ливней. Сезон дождей начался в регионе в июне, и рекордные осадки выпадали в городе уже несколько раз. Автомобильное движение в разных частях города остановилось, местные жители пытаются перемещаться вплавь. Власти рекомендовали им оставаться дома, проявлять терпение и бдительность.

Общественный транспорт практически остановился, движение на железных дорогах замедлилось из-за частичного подтопления путей. Власти повысили уровень угрозы при чрезвычайных ситуациях до желтого уровня. Экстренные службы приведены в повышенную готовность.

Некоторые районы оказались временно отрезаны водой от остальных частей города. Их жителям рекомендовано ждать прибытия спасателей. Точных данных о пострадавших нет, Times of India сообщает о нескольких упавших деревьях и перевернутых повозках рикш.

В восточных и западных пригородах Мумбаи за последние 12 часов выпало 115 мм и 116 мм осадков соответственно. Многие районы штата Махараштра также оказались затоплены из-за дождей. Губернатор штата Экнат Шинде дал указание местным властям отслеживать ситуацию и при возникновении угрозы обращаться за помощью в Национальную службу спасения.

Из-за дождей вышли из берегов местные реки. Известно об одном обрушившемся доме, по предварительным данным, никто не пострадал.

Власти штата также заявили об усиленном мониторинге качества питьевой воды, так как из-за затоплений возможно попадание сточных вод в водопроводные системы.