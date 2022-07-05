Определяются требования по кибербезопасности. Это отражено в указе президента Ильхама Алиева о внесении изменений в Закон АР «Об информации, информатизации и охране информации», сообщает Minval.az.

Согласно указу, Кабинет министров в течение трех месяцев должен подготовить и представить на утверждению президенту правила обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры. В эти правила также должны быть включены общие требования по безопасности критической информационной инфраструктуры и по процессам, технологическим ресурсам, провайдерам службы кибербезопасности.

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