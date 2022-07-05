Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал, что цели российской «специальной операции» будут достигнуты, несмотря на военную помощь США и Запада Украине и увеличение поставок ей летального оружия. Его слова приводит РИА Новости.

По словам секретаря Совбеза, цель «спецоперации» — обеспечить защиту людей от геноцида. «Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты», — подчеркнул он.

«Россия, отстаивающая свои национальные интересы и суверенитет, объявлена США и их союзниками врагом, что отражено в доктринальных документах, в том числе принятых на саммите НАТО в Мадриде. США и их сателлиты отказались вести с Россией конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности и полностью проигнорировали требования Москвы о гарантиях безопасности», — добавил он.