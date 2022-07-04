На фоне последствий войны в Украине и резкого роста цен на энергоносители Турция и Азербайджан пытаются перехватить у бывшего монополиста-Китая туркменский газ. Об этом, глобальных потрясениях, дальнейшей судьбе мира, а также о многом другом в обширном интервью Minval.az рассказал политический эксперт, аналитик Игорь Дмитриев.

— На прошлой неделе секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что Ереван не предоставит Азербайджану Зангезурский коридор, в запуске которого заинтересована, в том числе и Москва. Как, на ваш взгляд, могут сложиться обстоятельства, если Ереван продолжит торпедировать достигнутые при посредничестве России договоренности?

— Я думаю, что армянская власть не является настолько самостоятельной и автономной, и вообще, каким-либо значимым субъектом, чтобы всерьез торпедировать мирный процесс, если в нем заинтересованы, по сути, все имеющие отношение к этому региону державы. А заинтересован в этом процессе, замечу, не только Азербайджан, но и, естественно, Турция, Россия и Евросоюз. И потому то, что сейчас делает власть Армении, следует воспринимать как попытку в очередной раз выгадать для себя какие-то бонусы. Обычной торг, и не более.

— О каких именно бонусах идет речь?

— Личные бонусы для Никола Пашиняна, я бы отметил. Во-первых, это гарантия сохранения власти. Не секрет, что протесты, которые не так давно колыхали столицу Армении, в интересах карабахского клана, и протесты эти спонсировались в значительной степени из России. Не открою Америку, если скажу, что карабахский клан тесно связан с влиятельной в России армянской диаспорой, в частности с группой «Ташир» Самвела Карапетяна.

Группа «Ташир» состоит из богатых армян, имеющих обширные и прочные связи в администрации президента РФ, и благодаря этим связям Карапетяну удалось назначить двух «карманных» губернаторов – в Рязанской и Калужской областях, их бизнес был напрямую связан с группой «Ташир». Кстати, одного из них недавно сняли, и я думаю, что это связано, в том числе и с переменой политики российской власти по отношению к Азербайджану. Пашинян смотрит на Запад, а не на своего «исторического суверена», он не был ставленником РФ, и потому Россия планировала отстранить его от власти и назначить Кочаряна. Кстати, планировала еще в то время, когда в Армении произошла революция. Сегодня Пашинян во многом потерял поддержку Запада как некую антитезу Азербайджану, потому что Запад, отвернувшийся от Армении и направивший все свое внимание в сторону Украины, заинтересован в этом договоре, поскольку он станет залогом нефтегазового трафика по трубопроводам, а значит, альтернативой российскому газу.

Россия пыталась удержать эту ситуацию за собой, пыталась максимально обострить конфликт и помешать приближение подписания мирного договора, но в итоге, понимая, что она не в силах помешать этому, решила тряхнуть Армению протестами, которые, кстати, были явно несерьезными. Их целью было увлечь за собой армянское население. И поэтому сейчас Россия избрала другую тактику, чтобы выгадать для себя преференции. РФ «дала добро» на мирный договор, в том числе и на Зангезурский коридор. А что касается Пашиняна, то ему сейчас не на кого опереться в своей попытке серьезно противостоять, и потому он сейчас заинтересован в получении бонусов, о которых я уже сказал выше.

— Азербайджан и Россия говорят о том, что Минской группы ОБСЕ по Карабаху больше не существует. Но обратную оценку озвучивают представители США. Реанимировать МГ ОБСЕ старается и Ереван. Что вы думаете об этом?

— Пашинян пытается ухватиться за исчезающую возможность. Это похоже на попытку удержать рассеивающийся туман, который был в сознании «арцахо»-настроенной части армянского общества. Эту попытку можно сравнить даже с фантомными болями по утраченной конечности в виде МГ ОБСЕ. И потому, я думаю, что Пашиняну все-таки придется смириться с этой потерей. Ибо невозможно почесать то, что уже было ампутировано.

— Торпедирование процесса запуска Зангезурского коридора, упреки Еревана в адрес Москвы – о чем все это говорит? Складывается ощущение, что Москва потеряла рычаги давления на Ереван?

— Возвращаясь к созданному нами только что образу фантомных болей, отмечу, что Россия пытается пришить обратно эту ампутированную конечность, но, во-первых, она этого делать не умеет, ибо последние события были самым наглядным примером того, что российская власть умеет только отрывать, ампутировать и резать. А восстанавливать здоровую и полноценную жизнь – этого там не умеют.

— Пока что единственным «рыком» России в адрес Пашиняна были протесты, организованные в Ереване, как вы уже отметили. Может ли еще каким-то образом РФ навредить Пашиняну? Стоит ли ждать более серьезных попыток давления, ведь Россия так просто свой форпост не отдаст?

— Я думаю, следует вспомнить о том, что Турция – честнейший и надежнейший партнер Азербайджана – является давним и прочным союзником Британии. И поэтому я считаю, что политика Турции, я бы даже отметил, союзнического блока «Азербайджан-Турция» становится все более активной на нынешнем политическом пространстве и связана она, в том числе и с Евросоюзом. И потому, я думаю, что интересы Запада и, даже возможное давление на Армению, могут быть реализованы именно через ту же самую Турцию, у которой имеются рычаги в виде неподписанного Азербайджаном договора, не проясненного статуса Лачинского коридора, окрестных сел и мирного населения Ханкенди.

Если же говорить о возможностях конкретно самой Турции, то у нее имеются очень важные рычаги, такие как Сирия и курды. Если Турция еще больше активизируется в Сирии, то эта активизация мощно ударит по сирийским интересам России. Но, опять же отмечу, что Пашинян – ни есть вся Армения: главное, на чем сейчас держится Армения – это 102-я российская военная база в Гюмри. Если бы этой базы не было, можно было тогда говорить о некой «автономии Пашиняна».

— Да, там все сложно, ибо договор о размещении российской военной базы в Гюмри действует до 2044 года. У нас в плане размещения миротворцев на исторических землях Азербайджана все проще: мы надеемся, что в 2025 году они уйдут.

— Насколько я понимаю, российские «миротворцы» уходить с азербайджанских земель не хотят, а желают и дальше пролонгировать.

— Правительство Азербайджана вряд ли согласится продлевать договор. Наша война закончилась совсем недавно, и, кроме того, никто здесь не забыл и никогда не забудет ни трагедии Ходжалы, ни, тем более, кровавого 20 января 1990 года.

— Я сейчас говорю о позиции России, противоречащей интересам азербайджанского общества. В Армении ситуация гораздо более сложная, у них значительная часть общества рассматривает российское присутствие как некую гарантию для себя. И потому, пока в Армении размещены российские военные, эту страну довольно сложно считать самостоятельной, тем более что Россия навряд ли выведет войска со своего форпоста, который она не хочет потерять.

— То есть, девизом для российских военных, размещенных в Армении, может стать каламбур «Умри в Гюмри». Как говорится, время покажет, ведь мир сегодня находится в стадии глобальных и совершенно непредсказуемых перемен, меняются политические позиции. И потому ситуация с российской военной базой в Армении тоже может измениться, тем более что сейчас у РФ более глобальная задача: закончить т.н. «спецоперацию» в Украине. Давайте поговорим об этом. Вы выступали с трибуны «Евромайдана», кроме того, вы являетесь сопредседателем «Вільної Школи Спротиву» (против российской информационной агрессии), в 2014-2015 годах активно действовавшей в Киеве на медиа-площадке «Майдан Пресс Центра». Наверняка, у вас интересная и актуальная точка зрения о российской «спецоперации», погрузившей в кровавый хаос прекрасную украинскую землю. Судя по заявлениям западных политиков, война предстоит долгая, хотя многие делают ставку на то, что российско-украинская война закончится уже осенью – до наступления холодов. Каковы ваши прогнозы?

— В этой войне сражаются не американцы, не британцы, сражаются и гибнут украинцы, гибнут за свою страну, ставшую разменной картой. Украина не нужна никому, кроме самой себя – такой вот сложился мейнстрим у мыслящего и прогрессивного общества. Украина не нужна Западу, не нужна России – это и так очевидно, в этом и состоит концепция «денацификации», ликвидации Украины как отдельного государства. На данный момент существуют два совершенно разных диаметрально противоположных лагеря, две разные линии: позиция прогрессивной части Евросоюза, а именно Франции, Германии, Италии, Венгрии и Испании, настаивающих на скорейшем заключении мира на основании очень серьезных территориальных уступок, на которые должна будет пойти Украина. И по их прогнозам, война должна закончиться осенью. Власти Франции и Германии в этом случае гарантируют Украине, (об это шла речь на переговорах Шольц-Макрон-Драги-Зеленский в Киеве) что они поставят шикарные средства ПВО (новейшие, только что разработанные). Германия обещала систему IRIS-T, обеспечивающую «Железный купол» над Украиной. Но все это будет осенью. Почему осенью? А вот тут все упирается именно в эти самые территориальные уступки. И если Украина на них пойдет, то под железным куполом будет не вся страна, а лишь оставшаяся от нее часть раздробленной Украины.

И в то же время есть другая линия – Британия, Польша, страны Балтии, которые выступают резко против территориальных уступок и оказывают Украине реальную военную поддержку, настраивая на будущую победу. И в этом случае они отдают себе отчет в том, что война в Украине – дело долгое и затяжное, и даже не этого года, а 2023. Какая линия будет превалировать, зависит от позиции США, где одновременно звучат две разные позиции: с одной стороны, говорят о том, что нужно поскорее переходить к переговорам, выступают за дипломатию, а с другой, звучат совсем иные призывы, а именно – война будет долгой и кровопролитной, и в результате Киев победит. Чем это объясняется?

Скорее всего, с тем, что Байден, как мы отлично понимаем, является не правителем, решающим политические вопросы в США, а обычным балансиром между разными кланами американского истеблишмента. А потому позиция США еще не определена, равно как не определено общее настроение Запада, и, соответственно, никак не определится будущее Украины. Мы отлично понимаем – как бы горько ни было, абсолютно самостоятельно, без какой-либо массированной поддержки Запада Украина не сможет победить. То, что сейчас происходит на лини фронта – очень печально, хотя украинцы отчаянно и самоотверженно сражаются. Но вдумайтесь, когда с российской стороны летят тысячи ракет в час, а с украинской – только десятки (речь идет о линии фронта в Донбассе, прим. авт.), эта разница убийственна.

— За короткий срок время наше издание опубликовало несколько интервью с политологами, в которых шла речь о глобальном сбое механизма сдерживания стран и народов от разрушительных войн, о крахе дипломатии, об отсутствии сдерживающих факторов, ранее представленных различными миротворческими группами по типу МГ ОБСЕ и так далее. И потому всем понятно, что российская «спецоперация» дала старт очередному витку передела мира?

— Российская армия планировала блицкриг, но потерпела фиаско, после чего полностью сменилось военное руководство – я имею ввиду боевое командование, а с ним изменилась и тактика ведения войны. И теперь ситуация для Украины в этой неравной войне складывается гораздо хуже, чем может показаться. Раньше ВСУ вели массированное наступление бронетанковых подразделений при поддержке пехоты, артиллерии и авиации, и этот метод ведения боев был для российской стороны губительным, потому что армию РФ все время сильно «мочили». Сейчас российской армией управляют генералы с опытом войны в Сирии, и это приносит определенные победы.

— Как выглядит военная тактика России сегодня?

— Сначала применяется система шквального огня, полностью вычищающего все живое. Причем, российские военные не церемонятся со средствами ведения этого огня. Существует множество видеозаписей, на которых отчетливо видно применение российскими военными фосфорных бомб, кассетных бомб, еще страшнее системы залпового огнеметного оружия «Солнцепек», которые выжигают все на много километров, термобарические бомбы, которые, падая, создают огромное давление. Представьте себе теперь, каково приходится бойцам ВСУ, вооруженным гораздо хуже.

Единственное спасение – это подземные блиндажи, по типу завода «Азот», «Азовсталь» — там есть подземные бункеры, где можно укрыться. А на открытой местности спасения нет.

Далее, после того, как артиллерия превращает город в щебень (а мы видели кадры всех захваченных украинских городов, в том числе и Северодонецка – Рубежная, Попасная, Северодонецк, перед руинами которого даже Мариуполь рядом не стоял), начинается конкретная зачистка и в бой идет пехота, начинается рукопашная схватка с ножами и штыками.

— Скажите, ну что может сделать пехота в ходе такой войны? Это же пушечное мясо! Понятно, что согласно тактике ведения войн пехоту всегда оставляют «на закуску», но ведь именно пехотинцы составляют наибольшее количество смертников в любой армии мира.

— Согласен с вами, но, тем не менее, пехота — это зачистка всех, кто остался в живых. Кстати, отмечу, что в т.н. «ЛДНР», являющимся главным поставщиком этого самого «пушечного мяса», с утра до вечера по улицам курсируют сотрудники военкоматов и хватают всех мужчин подряд для отправки на фронт.

— Почему Запад смотрит сквозь пальцы на ужасающие факты употребления Россией запрещенных Женевской Конвенцией видов оружия и боеприпасов?

— Этот вопрос, и еще множество других возникает у всех мыслящих людей планеты, и вопросы эти касаются западных игр, на эту тему можно говорить бесконечно. Вот смотрите: ведь Запад ни одну систему залпового огня Украине не поставил. США только поделились HIMARS, да и то с весьма ограниченной степенью дальности боя. Они были поставлены в Украину буквально неделю назад в количестве четырех штук! А теперь представьте, как эти четыре слабые системы будут противостоять сотням современных единиц российского вооружения! Но, тем не менее, эти системы уже применяются, в связи с чем Россия обозлилась и начала массированные бомбардировки Киева, Кременчуга, Очакова.

Возвращаюсь к вопросу западных игр: Германия впервые поставила Украине 10 единиц тяжелого вооружения совсем недавно, хотя разговоров было много, и длились они долго. Но Украина нуждалась не в словах отнюдь, и не в прикормке обещаниями. Франция тоже поставила в количестве шести штук. Основные поставки оружия идут из Великобритании и Польши. Кроме того, непонятны и экономические меры. До сих пор, кроме пакетов санкций, нет нефтяного эмбарго, а ведь именно нефть является главным источником дохода, а не газ. Российский бюджет получает от экспорта нефти вдвое больше, чем от экспорта газа. Но так как нет эмбарго, в итоге доходы российского бюджета за четыре месяца войны, несмотря на все пакеты санкций, выросли по сравнению с довоенным периодом. Такой вот парадокс: Запад вводит санкции, а экспортные доходы России растут.

Это главная претензия, которую следует предъявлять. Официально поставки нефти из России на Запад запрещены, так? Но при этом есть элементарные способы, которые РФ использует сейчас: она качает нефть в Индию (экспорт нефти в эту страну нарастили в несколько десятков раз), после этого Индия смешивает российскую нефть с незначительным количеством арабской нефти, и этот самый «микс», прокаченный через Индию и проданный в США и Европу, на самом деле и есть российская нефть. И США, и Европа лицемерно покупают этот «микс», делая вид, что «ничего не знают». Вот это – самое настоящее циничное лицемерие западных лидеров.

— Стоит отметить главное негативное последствие войны — резкий рост цен и дефицит энергоносителей в мире. Ка вы считаете, найдет ли Запад ту самую «альтернативу», о которой было так много разговоров на самых различных мировых площадках?

— Да, вопросы с энергоносителями, в частности с газом, сегодня актуальны во всем мире в связи с тем, что это одно из важнейших последствий российской агрессии против Украины. И я согласен, что именно из-за страха перед суровыми зимами некоторые европейские политики высказываются за окончание войны в Украине до наступления холодов, даже если ценой за это тепло станет территориальная целостность Украины. В этом смысл их «миротворческой политики». Расчеты на то, что российский газ можно будет заменить, были изначально нереалистичны, так как заместить в течение короткого времени один трафик другим невозможно. Да, поставки катарского газа, на которые сегодня делается ставка, будут реально замещены, но только в 2023 году, а до него как то надо дожить.

Что касается поставок из Туркменистана, на которые тоже делается ставка, и с чем связана активизация турецко-азербайджанской дипломатии – я о недавних переговорах в Ашхабаде, то ранее те же переговоры с туркменским лидером вел Владимир Путин. Подчеркиваю, что именно конкуренция за туркменский газ сегодня является очень важным рычагом между Китаем, который до этого являлся по сути монополистом, и Турцией-Азербайджаном, которые хотят перехватить эту возможность с Туркменией.

При Ниязове, кстати, туркменский газ успешно качался в Россию. Два главных советника Ниязова были этническими русскими, выходцами из Москвы, практически «серые кардиналы». Но Ниязова сменил Бердымухамедов, а вместе с ним сменилась и политика в Туркменистане, сделавшем ставку на Китай, который взял под контроль Казахстан и Узбекистан. Но сейчас мы видим, что Турция стала проводить более активную политику, направленную на создание союза тюрко-исламских стран, и получается, что средняя Азия становится полигоном, слава Богу, мирной дипломатии. И я думаю, что Турция, которая, как я уже говорил, является союзником Британии, проводит линию интересов тех, кто не согласен с гегемонией Китая, и потому дипломатическая борьба за среднюю Азию станет трендом.

— В последнее время особенно чаще заходит речь о пресловутой «красной кнопке», нажать на которую успеет тот, кто быстрее отреагирует. Как вы считаете, насколько близок мир к ядерной войне?

— События последних месяцев внушают мне пессимистические настроения, так как я вспоминаю о «стене, на которой висит ружье». А это самое «ружье» сегодня есть у 9-ти стран. И, прежде всего, опасения мои связаны с событиями, происходящими в Центральной Азии: барражирование китайских истребителей в воздушном пространстве Тайваня, и еще более мои опасения усилились после прочтения ряда интервью посла Китая во Франции, в которых он открыто заявляет, что Поднебесная «готова решать проблемы Тайваня, в том числе, военным путем».

Далее, китайский министр обороны успешно объездил союзников Китая по Дальней Азии – Камбоджу, где размещена китайская военная база, Вьетнам, Индонезию, Мьянму. Одновременно с этим неделю назад был заключен договор о создании блока «США-Британия-Япония-Австралия-Новая Зеландия» и военные генералы США и Британии стали спешно ездить по странам-союзникам – Филиппины, Тайланд. В общем, есть над чем задуматься и поразмышлять. А потому я прихожу к выводу, что человечество стоит на пороге большой переделки мира, очередной смены эпох. Но, так или иначе, хочется верить в то, что после всех потрясений мы придем к глобализации мира, то есть, придем к той самой истине, о которой пел когда-то незабвенный Джон Леннон.

Беседовала Яна Мадатова