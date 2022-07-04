Парламент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в конституцию страны.

Статьи 70, 71, 72, 74 и 75 Конституции Республики Узбекистан будут оставлены без изменений, а действующие нормы сохранены.