Пожар в одной из башен Capital Towers возле Москва-сити потушен, сообщили в МЧС России.

«Происходило возгорание строительных лесов на площади 1 кв. м, оно ликвидировано до прибытия пожарных», — говорится на сайте ведомства.

Пострадавших в результате инцидента нет.

По словам источника ТАСС, возгорание строительных лесов произошло в результате сварочных работ.

По факту возгорания проводится проверка.

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Пожар произошел в одной из башен Capital Towers в центре Москвы, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

«Пожар произошел в одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной. С верхних этажей и кровли идет черный дым», — сказал собеседник.

Всего в здании 66 этажей, строительство комплекса началось в 2017 году, сдать ЖК планируется в 2022 году.

