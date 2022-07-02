Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев предложил отказаться от скандальных поправок в Конституцию.

Сегодня Шавкат Мирзиёев прибыл в город Нукус.

Сейчас он проводит встречу с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, Президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», — сказано в сообщении.

Это статьи, касающиеся суверенитета Каракалпакстана.