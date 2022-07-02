В лесах бразильской Амазонии вырубили 3750 квадратных километров деревьев за первые шесть месяцев 2022 года, пишет RTE со ссылкой на Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE). Это рекордное количество с 2016 года, когда стали вести учет данных.

Прошлый максимум был зафиксирован в прошлом году — тогда площадь лесов в бассейне реки Амазонки сократилась на 3750 квадратных километров за полгода. При этом новая статистика INPE не учитывает последние шесть дней июня — месяца, когда в Амазонии были самые сильные за последние 15 лет лесные пожары (около 2,5 тысячи пожаров). Это худший показатель с июня 2007 года. В тот момент было зарегистрировано более 3,5 тысячи пожаров.

С начала года в Амазонии произошло более 7,5 тысяч лесных пожаров — на 17 процентов больше, чем в 2021 году. «Сухой сезон в Амазонии только начался, а мы уже бьем рекорды по уничтожению окружающей среды», — сказала представитель «Greenpeace Бразилии» Кристиан Маццетти. С 2018 года президент Бразилии Жаир Болсонару урезал финансирование программы поддержки лесов Амазонии и поощрял развитие бизнеса в этом регионе.