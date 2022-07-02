Российская Федерация отменила ограничение на въезд для 47 тыс. киргизских граждан. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении внешнеполитического ведомства Киргизии.

«Сняты ограничения на въезд в Россию порядка 47 тыс. граждан Кыргызстана, совершившим на территории России незначительные административные проступки», — говорится в сообщении. Всем им ранее был запрещен въезд в РФ за различные правонарушения, совершенные на российской территории.

Это стало возможным в результате «проведенной работы с российской стороной, в том числе по итогам переговоров на высшем уровне в мае 2022 года по вопросу правового положения и обеспечения законности пребывания граждан Республики Кыргызстан в Российской Федерации».

В российском черном списке остаются около 35 тыс. граждан Кыргызстана, в том числе «выдворенных за пределы России на основании решений российских судов».

«Граждане Кыргызстана могут проверить свой статус на официальном сайте главного управления по вопросам миграции МВД России в сервисе «Проверка наличия оснований для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии МВД России», — напомнили в МИД.