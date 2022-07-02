Грузинские правоохранители задержали 26 участников организованной в Тбилиси акции против «Недели прайда», сообщает грузинский Первый канал.

«МВД задержало 26 человек на митинге противников «Прайда» на Мтацминда. Все лица задержаны за административные правонарушения (хулиганство и сопротивление полиции)», — сообщает телеканал.

В Тбилиси 28 июня открылась «Неделя прайда», которую проводит неправительственная организация, выступающая в поддержку ЛГБТ. Последнее событие недели – музыкальный фестиваль, который должен пройти 2 июля в парке Мтацминда.