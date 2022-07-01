Переговоры о встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина пока не ведутся. Киев не получал никаких сигналов на этот счет.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время брифинга с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

«Пока никаких переговоров о встрече президентов Украины и России не ведется, мы о таких сигналах не слышали. Позицию нашу вы знаете», — заявил Ермак.

В то же время руководитель Офиса президента добавил, что сегодня Украина продолжает консультации по экспорту зерна на уровне ООН.

«Также мы говорим об этом с турецкой стороной, но о конкретных датах относительно встречи в Турции или в другом месте — договоренности нет. На первом месте для нас стоит вопрос безопасности», — добавил Ермак.