В Турции подверглись блокировке сайты немецкого СМИ Deutsche Welle и американского «Голоса Америки». Об этом сообщает газета Sabah.

Отмечается, что доступ к двум иностранным ресурсам был ограничен из-за отсутствия у них лицензии на вещание от Высшего совета радио и телевидения Турции (RTÜK). Также указано, что орган ранее вынес предупреждение новостным сайтам dw.com, tr.euronews.com и americaninsesi.com, которые решили осуществлять вещание в интернете без соответствующей лицензии.