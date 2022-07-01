«Постоянное представительство» карабахских сепаратистов в России, которое действует с 1990-х годов, вскоре закроется, сообщила газета «Грапарак».
«Роль этой структуры отныне будет исполнять второй посланник посольства Армении в РФ», – пишет газета.
«Постоянное представительство» карабахских сепаратистов в России, которое действует с 1990-х годов, вскоре закроется, сообщила газета «Грапарак».
«Роль этой структуры отныне будет исполнять второй посланник посольства Армении в РФ», – пишет газета.
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