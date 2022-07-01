Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе рабочего визита в Израиль провел ряд двусторонних встреч. В рамках визита было подписано соглашение об авиасообщении между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством транспорта и безопасности дорожного движения Израиля.

Соглашение упростит взаимные поездки граждан Азербайджана и Израиля и окажет положительное влияние на развитие туризма и культурных связей между двумя странами.

В рамках визита также было подписано соглашение между Службой электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и известным израильским Университетом Технион. Азербайджанский центр кибербезопасности, который будет создан в соответствии с договором, в течение следующих трех лет осуществит подготовку более одной тысячи специалистов.