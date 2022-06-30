Азербайджан является относительно новым членом Движения неприсоединения. Мы присоединились к семье Движения неприсоединения в 2011 году и с самого начала старались внести свой вклад в продвижение солидарности, взаимной поддержки и Бандунгских принципов. Мы полностью согласны с Бандунгскими принципами и принимаем их как единственную основу для сотрудничества и взаимодействия между странами. Территориальная целостность, суверенитет, независимость, невмешательство в дела друг друга — если бы эти принципы соблюдались всеми странами, не было бы войн, конфликтов и несправедливости.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

«С первых дней нашей деятельности Азербайджан очень активно участвовал во всех инициативах Движения неприсоединения. Считаю, что это стало основной причиной единодушной поддержки кандидатуры Азербайджана на пост председателя Движения неприсоединения. Эта великолепная единодушная поддержка 120 стран была продемонстрирована в 2016 году, а в 2019 году мы успешно организовали и провели Саммит Движения неприсоединения в Баку и взяли на себя председательство на 2019-2022 годы. Мы принимаем продление нашего председательства в Движении неприсоединения до конца 2023 года единогласным решением 120 стран в знак большого уважения к нашей стране и высокой оценки нашей деятельности. Мы очень благодарны вам за это, и мы сделаем все возможное, чтобы оправдать вашу поддержку и продемонстрировать, что это правильный выбор» — добавил Алиев.