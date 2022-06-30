Государственная служба пожарного надзора МЧС ограничила работу объекта из-за угрозы пожара, сообщили в МЧС.

В информации говорится, что в связи с нарушением правил пожарной безопасности деятельность отеля «Grand», расположенного по ул. Ахмеда Раджабли в Бинагадинском районе Баку, приостановлена.

На территории объекта используется нестандартная газовая колонка, не установлена ​​автоматическая пожарная сигнализация, электроустановки электрощита, котельной и кухонных помещений не установлены в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», дымоход кухонной зоны не очищен от остатков масла, объект не полностью укомплектован первичными средствами пожаротушения и огнетушителями, деревянные конструкции, перекрывающие чердачное помещение, коридор и жилые помещения объекта не пропитываются огнеупорным раствором.