Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу «на полях» саммита прикаспийских стран в Ашхабаде. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».
Главы государств обсудили «расширение и без того очень тесного сотрудничества Москвы и Баку». говорится в сообщении.
Владимир Путин поблагодарил Ильхама Алиева за идеи по развитию регионального сотрудничества в Каспийском регионе.
Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами будут успешно развиваться.
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