Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу «на полях» саммита прикаспийских стран в Ашхабаде. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».

Главы государств обсудили «расширение и без того очень тесного сотрудничества Москвы и Баку». говорится в сообщении.

Владимир Путин поблагодарил Ильхама Алиева за идеи по развитию регионального сотрудничества в Каспийском регионе.

Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами будут успешно развиваться.

