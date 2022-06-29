В НАТО не могут дать точную дату вступления Грузии в альянс, мы нацелены на продолжение сотрудничества с ней. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«По вопросу членства (Грузии) мы придерживаемся решений, принятых ранее, но мы не будем называть никаких дат», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции в Мадриде.

Генсек отметил, что на полях саммита НАТО в Мадриде он встретился с премьер-министром Грузии, они обсудили дальнейшее партнерство. НАТО усилит поддержку Грузии, в частности, увеличит вовлечение Грузии в киберучения альянса, усилит стратегическую коммуникацию и поможет разработать защиту жизненно важных объектов инфраструктуры.

Помимо прочего, в НАТО планируют направить дополнительный персонал в свой офис в Грузии.