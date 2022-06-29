США меняют свою военную позицию в Европе из-за угроз, исходящих от России после вторжения в Украину, заявил американский президент Джо Байден.

«В какой-то момент Путин нарушил мир в Европе… США и их союзники активизируются, доказывая, что НАТО нужнее, чем когда-либо, и важнее, чем когда-либо», — сказал Байден.

Так, США приняли решение:

— в Польше создать постоянный штаб 5-го армейского корпуса;

— в Румынии развернуть дополнительную ротационную бригаду;

— в Великобритании развернуть две дополнительные эскадрильи F-35;

— в странах Балтии улучшить ротацию военных;

— в Испании развернуть 2 дополнительных эсминца ВМФ (в результате количество эсминцев увеличилось с 4 до 6);

— в Германии и Италии развернуть дополнительную ПВО.