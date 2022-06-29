Россия посодействовала договору между Азербайджаном и Арменией по поводу автотрассы в Зангезурском коридоре. Несогласованным остается только участок в 6 км, заявил «Известиям» высокопоставленный осведомленный источник.

«Азербайджан и Армения уже давно договорились по железнодорожному коридору в Нахчыван, еще осенью прошлого года. По автомобильной трассе в Ереване взяли длинную паузу. Но на последней встрече вице-премьеров 3 июня смогли согласовать маршрут будущей трассы за исключением отсутствующего участка в 6 км. Там горы, и российский «Автодор» направляет туда экспертов, чтобы они предложили простое инженерное решение», – сказал собеседник издания.

Согласно информации, трасса будет проходить вдоль реки Араз с армянской стороны. Другой участок, как отмечает источник, проложат по старым советским дорогам, которые до 1992 года связывали Нахчыван с Зангиланским районом Азербайджана через армянскую территорию. По словам собеседника «Известий», они сохранились почти на всей линии будущего коридора, остался только участок на границе Нахчыванской АР и Армении.

Он добавил, что Ереван ускорил переговорный процесс после того, как Баку в марте 2022-го подписал меморандум с Тегераном о намерении сделать дорогу из Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана до Нахчывана по иранской территории.