Есть такой известный комедийно-пародийный фильм «Синьор Робинзон». Главный герой, оказавшись на необитаемом острове, сооружает для себя что-то вроде кинотеатра с видом на море. И он, разговаривая с невидимым зрителем, вопрошает: «О чем фильм? А, опять про море!».

Нынешние потуги мировых центров силы, в частности США, вновь воссоздать из пепла Минскую группу ОБСЕ, которая Фениксом уж точно не станет, напоминают слова Робинзона. Опять про МГ ОБСЕ?

Понятно, что как Россия, так и США (Франция, как бы осталась не у дел) не желают терять такой лакомый кусок, как южно-кавказский регион. И на то есть причины, ради чего противоборствующие стороны готовы вести прокси-сражение.

США пытаются вытеснить Россию из нашего региона, и тем самым занять доминирующее положение. Москве в этом плане приходится туго: затянувшаяся война в Украине, каскад экономических санкций со стороны Запада наносят существенный удар по позициям России, в данном случае на Южном Кавказе.

И это шанс для США, которые медленно, но верно пытаются продвинуть свои интересы в регионе, сделав ход конем. Вашингтон давит на «карабахскую мозоль», пытаясь отобрать инициативу в этом вопросе у Москвы. Однако в Кремле нанесли упреждающий удар в виде визита в Баку главы МИД России Сергея Лаврова. Что и говорить, сделанные Лавровым заявления, подписанное соглашение в сфере международной информационной безопасности, пришлись не по нраву армянской стороне.

Во-первых, российские пропагандисты проармянского толка теряют нишу для оскорбительных выпадов в адрес Азербайджана. А это означает, что армянское лобби сократит финансовую помощь в этом «богоугодном деле».

Во-вторых, Лавров еще раз подтвердил мысль: МГ ОБСЕ мертва, и реанимации не подлежит. Однако ветреные янки не теряют надежды, и в унисон армянам затягивают старую и неактуальную песню о МГ ОБСЕ. Сегодня стало известно, что Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США заявило, что российский сопредседатель не принял приглашение обсудить будущее Нагорного Карабаха.

«Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США сегодня беседовал со своими коллегами, чтобы обсудить будущее Нагорного Карабаха. К сожалению, российский сопредседатель не принял приглашение. Мы рассчитываем на продолжение работы Минской группы», — говорится в сообщении.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым 24 июня заявил о том, что «Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность по инициативе американской и французской сторон».

В свою очередь Дж. Байрамов подытожил слова Лаврова, заявив: «Начиная с февраля 2022 года ввиду известных причин формат взаимодействия сопредседателей Минской группы ОБСЕ был полностью парализован. И мы получали эту информацию из различных источников, включая от российских партнеров, но не только».

Как бы то ни было, но проникнуть на Южный Кавказ, используя карабахский вопрос, Западу не удастся. По той простой причине, что жирная точка в карабахском вопросе уже поставлена. 9 ноября 2020 года…

Сергей Иванов