Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде примут решения расширить поддержку Грузии, проводить там больше учений и увеличить миссию в Тбилиси. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Мадриде, передает ТАСС.

«Мы увеличим помощь Грузии в рамках Программы существенной поддержки Грузии, в частности по ситуационной осведомленности, коммуникациям, киберобороне, учениям. Мы расширим тренировочный центр НАТО около Тбилиси и увеличим персонал нашей миссии в Грузии», — сказал он.