В ближайшие два года в Баку планируется установить 100 смарт-остановок.

Об этом сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики.

Согласно информации, в Баку продолжаются работы по установке автобусных остановок смарт-типа. Установка осуществляется при совместной поддержке Бакинского транспортного агентства и KOBİA.

Сообщается, что проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства, будет полностью финансироваться и управляться частным сектором. Цель проекта — повышение функциональности и инновационности автобусных остановок, расширение применения модели государственно-частного партнерства в сфере управления инфраструктурой общественного транспорта.

Умные автобусные остановки отечественного производства имеют много преимуществ. В павильоне парковки установлена система кондиционирования, что является новшеством в инфраструктуре общественного транспорта города. Остановки оснащены современным оборудованием, камерами наблюдения и мониторами. Освещение и электроснабжение остановок будет частично обеспечиваться за счет солнечных панелей. Здесь также будут установлены минибары с кофе, чаем, водой и пр.

Очередная «умная» автобусная остановка установлена ​​на улице Гусейнбала Алиева возле станции метро «Мемар Аджами». Здесь автобусы курсируют по 3 регулярным маршрутам. Остановка получила название «Мемар Аджами».

Всего в ближайшие два года в Баку планируется установить 100 «умных» остановок.