В ближайшие два года в Баку планируется установить 100 смарт-остановок.
Об этом сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики.
Согласно информации, в Баку продолжаются работы по установке автобусных остановок смарт-типа. Установка осуществляется при совместной поддержке Бакинского транспортного агентства и KOBİA.
Сообщается, что проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства, будет полностью финансироваться и управляться частным сектором. Цель проекта — повышение функциональности и инновационности автобусных остановок, расширение применения модели государственно-частного партнерства в сфере управления инфраструктурой общественного транспорта.
Умные автобусные остановки отечественного производства имеют много преимуществ. В павильоне парковки установлена система кондиционирования, что является новшеством в инфраструктуре общественного транспорта города. Остановки оснащены современным оборудованием, камерами наблюдения и мониторами. Освещение и электроснабжение остановок будет частично обеспечиваться за счет солнечных панелей. Здесь также будут установлены минибары с кофе, чаем, водой и пр.
Очередная «умная» автобусная остановка установлена на улице Гусейнбала Алиева возле станции метро «Мемар Аджами». Здесь автобусы курсируют по 3 регулярным маршрутам. Остановка получила название «Мемар Аджами».
Всего в ближайшие два года в Баку планируется установить 100 «умных» остановок.
Добавить комментарий