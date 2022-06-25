В Европейском союзе 12 государств полностью или частично остались без газа из России, поведение Москвы в последние недели существенно обострило риски.

Об этом сообщила уполномоченный Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон (Kadri Simson).

«Ситуация острая уже с начала прошлогодней осени, но поведение России в последние недели значительно обострило риски», — сказала Симсон в субботу эстонской газете (Postimees).

Она сообщила, что «12 государств-членов ЕС на сегодня частично или полностью отрезаны от российского газа». «Подготовленный в начале года кризисный план ЕС может пригодиться каждый час и государства-члены должны быть готовы к применению своих государственных планов», — отметила она.

Симсон сказала, что на минувшей неделе ЕС достиг соглашения по увеличению поставок газа с Израилем и Египтом, углублено сотрудничество с Норвегией, на финишной прямой переговоры с Азербайджаном.

По ее словам, «большие разногласия» среди министров энергетики вызывают вопросы, связанные с деятельностью электрорынка, а также продления деятельности атомной энергетики.

«Комиссия не может по последнему вопросу принимать решения ни за одно государство, выбор источников энергии согласно основополагающим европейским договорам является суверенным правом государств-членов», — сказала Симсон.

Она заявила, что начинающиеся в понедельник в ЕС обсуждения этих вопросов «чрезвычайно важны, чтобы ЕС мог сплоченно и с максимальной готовностью встретить зиму».