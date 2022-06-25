Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Азербайджан завершён, и теперь уже его итоги анализируют в экспертном сообществе — и азербайджанском, и российском, и армянском.

Москве и Баку априори есть что обсудить, тем более что только недавно, в феврале, в Москве была подписана Декларация о союзническом взаимодействии. Баку и Москва, как уже рассказывал Minval, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Сергей Лавров высоко оценил отношение в Азербайджане к русскому языку и к образованию на русском языке. Однако главной темой переговоров Сергея Лаврова в Баку было, судя по всему, постконфликтное урегулирование в Карабахе. Где Россия устами главы своего МИДа вновь подтвердила свою готовность способствовать его продвижению: «Российская сторона подчеркивает необходимость скорейшего возобновления или продолжения работы комиссии по делимитации. Россия будет готова оказывать необходимые консультативные услуги, равно как мы и готовы содействовать заключению мирного договора между Баку и Ереваном, с инициативой которого выступили наши азербайджанские друзья».

Но намеренно прервём пересказ заявлений и отвлечемся от «горячей хроники» визита. Тем более что СМИ, включая Minval, освещали его весьма подробно. Обратим внимание на дипломатическое «закулисье».

То, что основной темой визита будет именно Карабах, МИД РФ анонсировал вполне официально. Можно поспекулировать, что в Москве достаточно ревностно восприняли активизацию Евросоюза в постконфликтном урегулировании на Южном Кавказе. Что, в общем-то, с точки зрения интересов самой России понятно и объяснимо, особенно на фоне непростых — и это еще мягко сказано — отношений России с западными странами с началом украинской войны. Так что интерес России здесь вполне понятен.

Тем более понятен интерес Азербайджана. Нашу страну устраивает любой работающий формат постконфликтного урегулирования. А у России как у посредника явные преимущества. В вопросе делимитации границ у Москвы есть такой «козырь», как карты Генштаба СССР, где границы республик отражены с максимальной точностью. А в вопросе разблокирования коммуникаций необходимо учитывать, что армянские железные дороги отданы в концессионное управление РЖД. И будем реалистами: у Москвы куда больше, чем у Евросоюза, способов «повлиять» на Ереван.

Неудивительно, что в Баку ставили конкретные вопросы и напоминали, что затягивание переговоров не приведёт ни к чему хорошему.

Весьма примечательны и заявления, которые озвучили в ходе переговоров с Лавровым и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Глава государства обратил особое внимание российского министра, что Азербайджан до сих пор не получил беспрепятственного транспортного сообщения между своей основной территорией и Нахчыванской АР.

А глава внешнеполитического ведомства Азербайджана в ходе переговоров со своим российским коллегой открыто напомнил о рисках, которые несет искусственное затягивание переговорного процесса. Проще говоря, в Баку обозначают «дорожную карту» и выступают за выполнение условий и обязательств трехсторонних заявлений. Которых уже три и которые отражают именно то, за что выступал и выступает Азербайджан: делимитация границ, разблокирование коммуникаций, «Зангезурский коридор» и работа над полноценным мирным договором.

Конечно, о том, насколько успешной окажется «карабахская» миссия Сергея Лаврова, можно будет судить по прошествии времени, когда уже станут видны контуры подвижек «в поле». Но уже оттенки официальной риторики позволяют судить о том, что Баку и Москве удалось серьезно сблизить позиции по Карабаху. Примечательно, что уже в ходе своего визита в Баку Сергей Лавров использовал такой термин, как «постконфликтное урегулирование», и забил, пардон, очередной гвоздь в гроб посредничества Минской группы ОБСЕ. Что вызвало нескрываемую истерику армянской стороны. ТГ-каналы, близкие к верхушке сепаратистов в Ханкенди, процитировав заявления Лаврова, возмущаются: «…Это говорит не президент Азербайджана, а глава МИД страны союзника Армении», «Россия собственноручно уничтожает армяно-российские отношения», она «выбрана антиармянскую политику», и вообще, «после этого вы будете считать Россию союзником?»

Судя по всему, в окружении Араика Арутюняна не заблуждаются, что означают для них результаты визита Сергея Лаврова в Азербайджан.

Нурани, обозреватель