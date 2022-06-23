Что касается региональных вопросов, то мы готовы сделать все возможное для содействия реализации трех документов, подписанных лидерами тройки в ноябре 2020 года, январе 2021 года и ноябре. По нашей оценке, в деятельности трехсторонней рабочей группы по открытию коммуникаций есть определенный прогресс. Мы обсуждаем вопросы, которые должны быть согласованы с армянской стороной. Мне кажется, формируется общее представление о том, как решить проблему организации этой работы, чтобы не было искусственных препятствий для движения транспорта.

Об этом сказал глава МИД России в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

«Россия будет помогать в этом до тех пор, пока не будут достигнуты результаты. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Мы также готовы оказать консультационные услуги по работе двух комиссий, созданных для делимитации и демаркации границ в Азербайджане и Армении в соответствии с другими договоренностями. На этот счет есть конкретные предложения. Я рад обсудить их с вами», — добавил министр.

«Вы упомянули о нормализации отношений, о мирном соглашении, о представленных вами положениях будущего соглашения. Кстати, мы слышали, что армянская сторона, премьер-министр Пашинян, готова вести переговоры по этому вопросу. Мы готовы помочь здесь с согласия Азербайджана и Армении. Конечно, и другие международные форумы с участием Азербайджана и России – и ООН, и ОБСЕ, и «Каспийская пятерка» – все эти места, как говорится, уже позволяют нам развивать наше взаимодействие по внешнему контуру. Ровно через неделю в Ашхабаде состоится очередной саммит «каспийской пятерки». Мы тоже активно к этому готовимся. Мой коллега и друг Джейхун Азиз оглы и я обсудили результаты, которые мы могли бы предложить на утверждение руководителей». — отметил Лавров.