Вслед за репортажем в «Вестях недели» армянскую верхушку постигло новое разочарование на российском треке.

Как сообщает Minval.az, еще 7 июня в Музее Востока состоялось открытие выставки армянского художника Эдмонда Петросяна, посвятившего множество картин своей родине — Карабаху. Выставка открылась под названием «Эдмонд Петросян. Мистерии из Нагорного Карабаха».

Однако затем, к вящему разочарованию армянских активистов, в Музее Востока его изменили, убрав упоминание родины художника. Более того, в тексте описания выставки название города, где Эдмонд Петросян жил и творил, теперь указано в двух вариантах: «Степанакерт» и «Ханкенди».

«Армянский музей Москвы» решил прояснить ситуацию. И, отвечая на вопросы, заместитель директора Музея Востока Илья Зайцев открытым текстом заявил: «Дело все в том, и вам должно быть это известно, что территория Нагорного Карабаха с точки зрения мирового сообщества и, кстати, с точки зрения Российской Федерации тоже, является частью Азербайджанской Республики, и вы это знаете». Затем уточнил, почему появилось название «Ханкенди»: «Потому что это официальное название населённого пункта, которое признано азербайджанскими властями». Попытки представителей «Армянского музея Москвы» поспекулировать, почему рядом с названием города Шуша нет армянского варианта «Шуши», на господина Зайцева особого впечатления не произвели. Он обещал «подумать», но такой ответ чаще всего подразумевает не более чем попытку вежливо закончить разговор. И в конце беседы замдиректора Музея Востока посоветовал любоваться прекрасной живописью, а не создавать политических проблем.

Можно долго гадать, произошло ли «уточнение» названия выставки и города Ханкенди после непубличного вмешательства азербайджанских структур или же по инициативе самих российских властей. Но добавим от себя: в те же дни название «Степанакерт» исчезло и с карт дислокации российских миротворцев в Карабахе, которые ежедневно на своем сайте публикует Минобороны РФ.

Очевидно, что в Москве ведут серьёзную подготовку к скорому визиту в Азербайджан главы МИД РФ Сергея Лаврова и стараются по возможности сгладить острые углы.

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