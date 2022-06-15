Президент США Джо Байден созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским и сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 1 млрд долларов.

«Соединённые Штаты предоставляют Украине ещё 1 миллиард долларов в качестве военной помощи, включая артиллерию, системы береговой обороны, боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем», — говорится в сообщении Белого дома.

Также США направят гумпомощь на сумму 225 миллионов долларов, предполагается, что они пойдут на медикаменты, питьевую воду, продукты, предметы первой необходимости, предоставление жилья для граждан.

Байден также ещё раз подтвердил, что Вашингтон будет поддерживать Киев, «защищать демократию, поддерживать суверенитет и территориальную целостность» Украины.