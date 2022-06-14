Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ожидает, что получится переубедить Турцию в связи с опасениями в отношении запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) перед вступлением Швеции и Финляндии в организацию, сообщает агентство АМНА.

«Решение Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО является историческим, и их вступление укрепит наш Североатлантический альянс», — объяснил он.

По словам генерального секретаря альянса, надо решить проблемы безопасности всех союзников, включая Турции.

Турция пострадала от РПК и терроризма больше, чем любой другой союзник, сказал Столтенберг.

«Мои коллеги и я продолжаем вести тесный диалог с представителями Турции, Финляндии и Швеции», — заключил он.