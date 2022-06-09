Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил поездку в Берлин, в ходе которой он должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны ФРГ.

«Генсек НАТО проинформировал, что он неожиданно отменил визит в Берлин», — говорится в сообщении.

В обнародованном анонсе мероприятий канцлера Шольца упомянут брифинг с генсеком НАТО, который должен был пройти в Берлине в 12.00 (14.00 по Баку).

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя НАТО объяснило отмену визита генерального секретаря Столтенберга диагностированным у него опоясывающим лишаем.