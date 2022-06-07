В Баку мальчик стал жертвой несчастного случая

Несчастный случай в результате которого погиб 9-летний ребенок, произошел в Хатаинском районе Баку 6 июня. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах. На проспекте Бабека упал с велосипеда Азиз Бабазаде (2013 г.р.). Мальчик был госпитализирован в Институт травматологии, однако спустя некоторого время скончался. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, в результате которых произошел несчастный случай.

Девочка-подросток бросилась под колеса автомашины «ГАЗель»

Попытку суицида совершила в Хазарском районе жительница поселка Бина Симузар Кязымова (2007 г.р.). Подросток бросилась под колеса автомобиля марки «ГАЗель», управляемого Теймуром Мирзоевым (1973 г.р.) К счастью, девочка осталась жива, ее выписали из больницы после оказания необходимой медицинской помощи.

В Гарадагском районе молодой человек пытался совершить суицид. Житель поселка Мушфигабад Дашгын Агаев (1981 г.р.) наглотался таблеток с целью покончить с собой. Пострадавший был доставлен в Токсикологический центр, но пока пациент в себя не пришел. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

Житель столицы обвинил соседей в растлении своей 12-летней дочери

В Хазарском районе в 1-ое отделение полиции поступило заявление о совершении действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Пожаловался отец ребенка. По его словам, преступление в отношении его дочери было совершено 5 июня, днем со стороны соседей — братьев М.М (1988 г.р.) и М.М (1989 г.р.). В настоящее время оперативники проверяют подозреваемых на предмет причастности к указанному преступлению.

Житель поселка Гарачухур пытался зарезать брата

В поселке Гарачухур Сураханского района произошла семейная драма, в ходе которой мужчина тяжело ранил своего родного брата. Так, 6 июня, в 23:00 Кямиль Сафаров (1987 г.р.) нанес Эмилю Сафарову (1988 г.р.) четыре проникающих ножевых ранения в область живота. В результате пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. К.Сафаров задержан. Выясняется мотив преступления.

Отметим, что за минувшие сутки по столице Азербайджана было зарегистрировано 70 преступлений.

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