Представителей Украины не приглашали на переговоры Турции и Российской Федерации по обеспечению экспорта украинского зерна из портов на Черном море. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами.

«Меня не приглашали. Министр иностранных дел на сегодняшний день тоже не приглашен. Разговоры о том, что Турция может быть посредником — есть. Я говорил с (президентом Турции) Эрдоганом, мы говорили и об этом», — отметил он.

По его словам, турецкая сторона на сегодня ищет формат того, как обеспечить гарантии безопасности «зерновому коридору» из Украины.

«Я думаю, что поэтому они встречаются с россиянами, чтобы Россия дала Турции гарантии, что с ее кораблями ничего не произойдет. Но детали встречи мне неизвестны», — добавил Зеленский.