Россия вечером, 3 июня, запустила четыре ракеты с крымского направления. Все они были сбиты украинской ПВО. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Ракеты были выпущены с подлодки с крымского направления.

Одна российская ракета сбита над морем возле Одессы, ещё 3 крылатых ракеты этим вечером сбиты над Николаевской областью.

По данным ОК, сейчас в Черном море на выполнении боевых задач находится три российских ракетных корабля и подлодка, а также 5 военно-десантных кораблей.