Тема безработицы, потери рабочих мест и дохода для большой части населения Азербайджана на данный момент очень актуальна. Особенно, если учесть, что работодатели при приеме на работу ставят возрастные ограничения – берут молодых и отказывают в трудоустройстве лицам старше 40 лет.

Недавно 48-летняя Вика М. разместила в соцсети объявление о поиске работы: «Я – филолог, могу писать рефераты, редактировать и составлять тексты». Начали поступать предложения. Пару раз женщина ходила по адресам офисов, но потенциальные работодатели, заглянув в ее паспорт, обещали «перезвонить». И не перезванивали. Вика поняла, что надо как-то выживать и взялась писать рефераты по заказу. Это история Вики.

А некоторые и вовсе, запрятав диплом (историка, педагога и так далее) глубоко в шкафу, идут убирать чужие квартиры, дома — нужда заставляет. В лучшем случае выпечкой занимаются, если умеют. Словом, каждый выживает, как может.

А причины безработицы могут быть самые разные. Кто из нас не слышал жалобы безработных среднего возраста о безуспешных поисках работы, обивании порогов агентств по трудоустройству. О том, как сотрудники агентств, принимая анкету и видя цифру в графе «Возраст», наклеивают деланные улыбочки на лицо и обещают «непременно что-нибудь подыскать». И самое интересное, что ни они в эту сказку не верят, ни вы.

Что касается увольнений, то конечно же, официально уволить вас из-за возраста никто не имеет права, но обходных путей для этого масса и если уж вас задумали «убрать», то сделают это обязательно, придравшись к любой мелочи и придумав то, к чему вы никак не причастны. И вы никогда не докажете, что уволили вас из-за неудобного возраста, а не по причинам, озвученным вашим начальником.

Мы не утверждаем, что возраст – это единственная причина, по которой людей не принимают на работу. Если человек – высококлассный специалист, то без работы он, конечно, не останется. Другое дело, что позицию ему могут предложить ниже той, на которую он справедливо претендует.

Проблема еще в том, что наличие диплома не является показателем знаний. Тем более, всем известно, что внушительная часть молодежи учиться ради того, чтобы получить корочку об образовании, не строя далеко идущих планов. Многие даже в 11-ом классе колеблются при выборе специальности. Да и учась в институте, не уверены в том, что это именно то, что надо. В конечном итоге эта неопределенность приводит к тому, что человек не знает, куда податься и тратит свои силы и время на то, чтобы где-то как-то зацепиться, а там — будь что будет. А потом приходит средний возраст и безработица. А для определенной части девушек диплом — всего лишь фактор, способствующий более или менее удачному выбору жениха, так сказать приданное. После замужества многие девушки по тем или иным причинам перестают работать и надолго забывают про диплом. Вспоминают тогда, когда расходы начинают превышать доходы семьи. Затем неудачные попытки трудоустроиться рождают такие фразы, как «У меня высшее образование, но никто не берет на работу».

Однако даже при отсутствии опыта работы каждый человек имеет право на труд — это конституционное право гражданина. Ведь никогда не поздно начать все сначала.

И случаи увольнения бывают самые разные, также как и причины, по которым люди долгое время остаются без работы. Но что определенно точно – это то, что с возрастом поиски работы в Азербайджане усложняются. И вот тут людям на помощь должно прийти государство.

Неважно сколько человеку лет, если он дееспособен, государство должно создать условия для его переквалификации и возможности для трудоустройства, иначе ему придется выделять из бюджета больше средств для выплаты пособий по безработицы. Мир переменчив и не стоит на месте, современный человек должен уметь ориентироваться в соответствии с требованиями, шагать в ногу со временем и в этом вопросе без помощи государства не обойтись.

В период особого карантинного режима многие люди, оставшись без работы, именно так и поступили, перейдя на совершенно другой уровень: кто-то занялся выпечкой, кто-то – рукоделием, кто-то начал ремонтировать мебель, а кто-то подался в маляры. Люди пытались выжить, и многим это удалось настолько, что они и не подумали возвращаться в профессию после снятия локдауна. Да и зачем, если заработки неплохие, во всяком случае, гораздо лучше, чем были до пандемии.

Однако есть и такие, которые отказываются от предложенной работы по причине низкой заработной платы. В народе часто слышишь такие фразы «чем пахать за гроши, я лучше буду безработным». И что всегда удивляло – так это слово «лучше». Неужели лучше унижаться и просить помощи у посторонних людей, нежели устроиться на работу? Если человек действительно нуждается в деньгах и хочет работать, он согласится на любую работу, лишь бы не бедствовать. И вот именно таким должно помогать государство.

Говорят, что человек ни от чего не застрахован, в том числе и от потери работы. На самом деле застраховаться можно, но далеко не все имеют такую возможность.

Адвокат Сахиб Мамедов в комментарии Minval.az рассказал о том, что страхование от безработицы существует, и имеет оно два направления – полная или частичная компенсация потерянного дохода за период с момента увольнения и до последующего устройства на работу. Но претендовать на это могут только те лица, кто заключал с работодателем трудовое соглашение.

По словам С.Мамедова, изначально закон не соответствовал требованиям статьи 35 Конституции, ибо там написано, что человек, потерявший работу, имеет право на пособие. В законе же было четко приписано, что на выплаты имеют право претендовать те, чьи рабочие места были ликвидированы (предприятие закрылось), или же на предприятии была сокращена (ликвидирована) штатная единица.

«Мы не раз поднимали этот вопрос перед законодателями, и в закон были внесены изменения, согласно которым, требовать выплаты страховки от безработицы могут также те работники, у которых срок контракта подходит к концу. Но, опять же отмечу, на эти выплаты имеют право только те работники, которые заключили трудовой договор. Но есть категория работников, которые так же не имеют права на эти выплаты: уволенные по собственному желанию, по инициативе работодателя, не прошедшие испытательного срока», — сказал адвокат.

По его словам, страхование от безработицы предусматривает три вида выплат: основная страховая выплата, дополнение к страховой выплате, минимальный страховой платеж.

Расчет месячного страхового платежа производится следующим образом: — 50% от предыдущей ежемесячной зарплаты при страховом стаже от 3 до 5 лет; — 55% от предыдущей ежемесячной зарплаты — при страховом стаже от 5 до 10 лет; — 60% от предыдущей ежемесячной зарплаты — при страховом стаже свыше 10 лет. Страховой тариф формируется следующим образом: — 0,5% удерживаемых из зарплаты самого работника; -0,5% из фонда оплаты труда.

Страховые выплаты безработным производит Фонд страхования от безработицы, который также занимается организацией профессиональной переподготовки граждан, карьерных мероприятий и оплачиваемых общественных работ. Существует биржа труда, где безработный может зарегистрироваться. Оттуда безработных перенаправляют в Государственную службу занятости, где на время поиска работы выдают им пособия по безработице.

Суть регистрации на бирже труда заключается не в получении пособий, которые весьма не долгосрочны, а в том, чтобы трудоустроить безработного и дать ему возможность зарабатывать самому. Но надо сказать, принятых мер недостаточно, для того, чтобы люди в возрасте были востребованы на рынке труда. Дело в том, что спроса на работу больше, чем предложений…

Оказывается, в Казахстане планируется запуск программы «Серебряный возраст» с целью помощи в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста. Сейчас специалисты разрабатывают нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок организации и финансирования проекта. Также будет предусмотрен ряд требований к работодателям и работникам. Участие в проекте будут принимать предприятия и организации всех форм собственности, действующие более одного года и производящие регулярные налоговые и другие социальные отчисления, а также не имеющие просроченные задолженности по заработной плате.

Рабочие места по проекту должны будут создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий на постоянные рабочие места. Такие рабочие места не могут создаваться на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда и по профессиям и занятиям, относящимся к 9-й группе низкоквалифицированных работников согласно Национальному классификатору занятий.

Что сказать? Неплохо бы и нашему министерству труда и соцзащиты создать программу, которая в тесной координации с соответствующими предприятиями позволяла бы гражданам преклонного возраста трудиться и не чувствовать себя ненужными.

Яна Мадатова