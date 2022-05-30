Стриминговая платформа Netflix перестала с пятницы, 27 мая, работать на территории РФ, сообщил пресс-секретарь компании в комментарии агентству AFP.

Сайт и приложение Netflix не были доступны с пятницы, и теперь представитель Netflix подтвердил, что подписчики больше не имеют доступа к контенту.

«Это проведение выхода с российского рынка», объявленного в марте, отметил представитель Netflix. Отмечается, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, чтобы отключить клиентов.

Netflix является ведущей мировой стриминговой платформой с 221,8 миллиона подписчиков на конец 2021 года, но в России она была второстепенным игроком.

В апреле к акционерам компания заявила, что потеряла 700 тысяч пользователей с платными подписками в результате выхода из России.