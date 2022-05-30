Российские власти приступили в захваченном Херсоне к экспорту зерновых прошлого урожая.

Об этом сообщает ТАСС.

Экспорт зерна прошлого урожая начат из Херсонской области в Россию, сообщил в понедельник замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Есть место куда складывать новый урожай, хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ», — сказал собеседник, уточнив, что речь идет именно о продаже зерна в РФ на экспорт.