Армяно-азербайджанский диалог в настоящее время происходит как бы параллельно на двух площадках – при посредничестве Брюсселя и под модераторством Москвы. Но как долго может продолжаться такое положение дел? Не чревато ли оно столкновением интересов между ними?

По мнению армянских экспертов, в ближайшей перспективе следует ожидать новой встречи лидеров южнокавказских стран – Ильхама Алиева и Никола Пашиняна — в Москве. Она, как и состоявшиеся накануне переговоры в Брюсселе, будет трехсторонней. Однако, естественно, в данном случае посредником выступит Россия. Какой-либо вариант договоренностей, который не будет подразумевать координации обоих посредников — России и Евросоюза — приведет к нежелательным результатам, в первую очередь, для армянской стороны. Они считают, что, если доминирующим станет московский формат, это будет означать, что обсуждение вопроса статуса Нагорного Карабаха будет отложено, что приведет к неполноценной повестке переговоров. Если же доминирующим станет Брюссель, это вызовет ревность Москвы, которая сохраняет в Армении сильные рычаги. Если же оба формата продолжат соперничество, тогда выгоду извлечет Азербайджан, который начнет торги, отдавая предпочтение тому формату, который предложит более выгодные для него варианты. Эксперты не сомневаются, что торги будет проводить именно Баку, а не Ереван, потому что

Азербайджан может предложить посредникам больше, чем Армения.

С армянской позицией всё понятно, но вопрос действительно очень интересный: Чем может закончиться такая параллелизация переговорного процесса по линиям ЕС и России? Куда она нас заведет? Будет ли она продуктивна? На эти вопросы Minval.az ответили известные эксперты.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Есть ряд факторов, которые делают менее вероятным абсолютное доминирование только одной площадки для переговоров в ближайшее время. Представители ЕС развивают очень серьезную дипломатическую активность. В то же время, можно вспомнить направления переговоров между Баку и Ереваном, где сложно добиться практических результатов без взаимодействия с Россией.

Например, в ходе прошедших 22 мая 2022 года трехсторонних переговоров в Брюсселе упоминались и вопросы безопасности в рамках разблокирования транспортных коммуникаций. В сообщениях по итогам состоявшихся 23 мая 2022 года телефонных переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами дипломатических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном упоминается, что стороны подтвердили «приверженность всеобъемлющему выполнению» договоренностей от 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года. Само по себе это может означать, в частности, сохранение актуальности пункта 9 трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года, где говорилось, что в рамках установления коммуникаций между Нахчываном и остальной частью Азербайджана через территорию Армении «контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России». Это по-прежнему наиболее реалистичный вариант обеспечения безопасности на данном маршруте.

Теоретически, ЕС мог бы предложить, например, развертывание своей полицейской миссии на этом маршруте, но в нынешних условиях Ереван вряд ли пошел бы на такое решение с учетом влияния России. Да и сам Евросоюз, вполне вероятно, не стал бы брать на себя такую ответственность в сфере безопасности, даже если бы сложилась благоприятная для него политическая обстановка, позволяющая реализовать такой сценарий.

При этом понятно, что как минимум до тех пор, пока продолжается кризис вокруг Украины, взаимодействие между Россией и западными игроками, выступающими в качестве посредников на переговорах Баку и Еревана, будет серьезно затруднено. Как показали последние события, пока это не является тормозом переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией. Но дополнительные сложности для ведения переговоров, конечно, будет создавать.

Фуад Агаев, юрист, общественный деятель, политический комментатор:

— Понятно, что армяно-азербайджанский диалог уже не первый месяц функционирует в двух форматах, при посредничестве разных центров. Но, как известно, политика обоих государств – Армении и Азербайджана — основывается на многовекторной дипломатии. И есть медленный, но все-таки идущий процесс разрешения противоречий между ними, продвижения к мирному договору, которым окончательно будет решен вопрос территориальной целостности и неприкосновенности границ. Исходя из сложившейся ситуации, ни одна, ни другая сторона не заинтересована в эскалации напряженности в данный момент. И об этом свидетельствует тот факт, что почти сразу же после переговоров при посредничестве Мишеля стороны создали соответствующие комиссии по делимитации, определили их составы.

Понятное дело, что Россия относится к этому с ревностью. Идет как бы конкуренция между этими двумя центрами посредничества. Но нам особо выбирать не приходится. Поскольку фактически на подобные разноформатные обсуждения было дано согласие всеми уже много времени назад. Конкуренция и взаимодополнение разных форматов продолжаются, и я не думаю, что это может привести к каким-то проблемам в обозримом будущем. Необходимо приступить к делимитации, а потом демаркации границ между Арменией и Азербайджаном – это станет хорошим началом для завершения мирных переговоров.

Тот факт, что именно в эти дни наблюдается напряжение в Ереване, которое создают «прокарабахские» группы, состоящие в основном из сторонников бывших президентов Армении, очень сильно связанных с ФСБ России, говорит о том, что есть серьезные силы в Москве, заинтересованные в срыве имеющихся договоренностей. Полагаю, что Ереван и Баку жизненно заинтересованы в том, чтобы не допустить этого.

По заключении мирного договора у Армении серьезно улучшится региональное положение, потому что вечно находиться во вражде с ближайшими соседями, это контрпродуктивно, мягко говоря. И ведь это выразится в интенсификации торговли с Турцией, с Азербайджаном, в оптимальном использовании автомобильных и железнодорожных путей региона. В обозримом будущем это даст всплеск развития Армении. Естественно, Пашинян не может быть в этом не заинтересован.

Для Азербайджана главное, что этим будет юридически решен вопрос принадлежности Карабаха.

Последние переговоры, и в Брюсселе, и в Москве, показали также, что стороны близки к урегулированию вопроса о равнозначном функционировании Лачинского и Зангезурского коридора, на одних и тех же условиях.

Резюмируя, могу сказать, что несмотря на нежелательное дублирование переговорных форматов, всё это может завершиться довольно продуктивно. Всё будет зависеть от политической воли договаривающихся государств, так как Турция, Россия и Грузия, на мой взгляд, тоже заинтересованы в заключении мирного, юридически обязывающего соглашения.

Фарид Шафиев, дипломат, директор Центра анализа международных отношений:

— В целом процесс в общем-то идет под эгидой Европейского Союза. Тот трек, который шел под эгидой России, на сегодняшний день ни к каким результатам не привел. Мы не отказываемся от каких-то альтернативных возможностей, но пока что практика показывает, что путь через Брюссель наиболее эффективный, и поэтому Азербайджан будет продолжать усилия в этом направлении.

Р.Оруджев