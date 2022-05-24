Мы не должны забывать о том, что ни один из союзников НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция, и ни один другой союзник не принял больше беженцев, чем Турция.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО имеют историческое значение. Я также осознаю важность решения проблем, которые подняла Турция. Мы должны сесть за стол и найти путь вперед. Я уверен, что мы это сделаем», – заявил он.

Столтенберг также напомнил, что Турция уже много лет поддерживает Украину вместе с США, Канадой и Великобританией.