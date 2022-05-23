Создана Государственная комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Председатель комиссии — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев.

Члены комиссии — заместитель премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики, замминистра иностранных дел Азербайджанской Республики, замминистра внутренних дел Азербайджанской Республики, замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, замминистра юстиции Азербайджанской Республики, замминистра сельского хозяйства Азербайджанской Республики, замминистра обороны Азербайджанской Республики, первый заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, заместитель начальника Службы внешней разведки Азербайджанской Республики, заместитель председателя открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство», начальник Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, заведующий сектором Отдела законодательства и правовой политики Администрации президента Азербайджанской Республики, главы ИВ Газахского, Агстафинского, Товузского, Гедабекского, Дашкесанского, Кельбаджарского, Лачынского, Губадлинского, Зангиланского районов

Кабинету министров Азербайджанской Республики обеспечить создание постоянно действующей Экспертной группы, состоящей из специалистов Секретариата Государственной комиссии и соответствующих государственных органов (учреждений).

️В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян также подписал рапоряжение о создании Комиссии по вопросам демаркации и безопасности государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

Соответствующее решение премьера опубликовано на сайте правительства. Председателем комиссии назначен вице-премьер Мгер Григорян.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель по итогам вчерашних переговоров с лидерами Азербайджана и Армении в Брюсселе сообщал, что в ближайшие дни на межгосударственной границе состоится первое совместное заседание Пограничных комиссий.

В нем будут рассмотрены все вопросы, связанные с делимитацией границы и как лучше всего обеспечить стабильную ситуацию.