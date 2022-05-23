В Киеве 21-летнего российского военного приговорили к пожизненному заключению по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

Вадим Шишимарин — первый российский военный, который предстал перед судом в Украине в связи с боевыми действиями. В ходе процесса он говорил, что раскаивается в содеянном. По его словам, выстрелил в мужчину он под угрозами старшего по званию, «чтобы от него отстали».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня так ответил на вопрос о помощи Шишимарину: «Информации [подробной] по-прежнему нет, но и, собственно, возможности оказывать помощь в связи с отсутствием нашего диппредставительства там тоже весьма ограничены у нас, к сожалению».