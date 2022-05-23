Наверное, нет надобности доказывать тот непреложный факт, что ложь и фальсификация являются визитной карточкой наших недобрых соседей. Но даже этот дар от лукавого армяне используют бездарно и неумело.

Передающийся от поколения к поколению армянский «ген лжи» начал давать сбой в XXI веке, не сумев адаптироваться к условиям развития современных технологий. Хаи, отдавая дань прошлому, пытаются дурачить внутреннюю аудиторию, применяя устаревшие, дедовские методы. Мировое сообщество давно уже к измышлениям «многострадальцев» относится более, чем скептически, используя их фальсификации исключительно в собственных интересах и за хорошую плату.

Прошли те времена, когда армяне могли водить за нос международное сообщество, рассказывая душераздирающие истории о «геноциде армян», «зверствах» азербайджанцев в отношении «несчастных» карабахских армян и так далее. Сегодня в век стремительного развития интернета попытки армян представить миру уничтоженных несколько десятков тысяч изменников Родины (в армянской системе СИ – полтора миллиона) и карабахских террористов в качестве мучеников и героев не удастся.

Тем не менее, новая эпоха вовсе не помеха для армянских мифотворцев, которые продолжают вешать лапшу на уши своим соплеменникам. При этом, обманывая и самих себя.

Как известно, вчера в Брюсселе состоялась трехстороння встреча с участием президента Европейского Совета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После встречи Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы, в котором были озвучены некоторые положения состоявшейся дискуссии. Мы не станем приводить все пункты заявления, и остановимся лишь на одном.

Так, по словам Шарля Мишеля, лидеры договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что группы, возглавляемые министрами иностранных дел, продолжат этот процесс в ближайшие недели. «В дополнение к этому я также подчеркнул обоим лидерам, что необходимо рассмотреть вопрос о правах и безопасности этнического армянского населения в Карабахе», — сказал он.

А вот слова того же самого главы Евросовета, но в армянской интерпретации печального известного информагентства «Спутник Армения».

Данное агентство пишет: глава Евросовета Шарль Мишель на брифинге по итогам встречи с Пашиняном и Алиевым сказал, что стороны договорились продолжить переговоры по мирному соглашению. Этот процесс будут вести рабочие группы во главе с министрами иностранных дел двух стран. В этом контексте Мишель подчеркнул, что «также будут обсуждаться вопросы безопасности и прав народа Арцаха».

Как видим, оригинал выступления европейского дипломата и армянского клона текста разительно отличаются друг от друга в ключевом аспекте. В то время как Мишель говорит о правах и безопасности этнических армян в Карабахе (не в Нагорном Карабахе, а карабахском регионе), хайские журналисты из «Спутника» пишут о несуществующем народе несуществующего «арцаха».

«Многострадальцы» до сих пор не осознают простую истину: 44-дневная война в корне изменила геополитическую реальность в регионе. Сегодня Баку на правах победителя и с точки зрения справедливости диктует условия. И будут армяне называть Карабахский регион «арцахом» или нет, это никак не повлияет на нынешнее положение дел.

Кстати, то обстоятельство, что таким дешевым трюком отличились именно журналисты «Спутник Армения», не должно удивлять. Агентство, главным редактором которого является известная провокаторша Маргарита Симоньян, с недавних пор позиционирующая себя изделием №2, на иное и не способно.

Достаточно просмотреть новости «Спутник Армения», в которых освещаются затянувшиеся протестные акции в Ереване с целью свержения Никола Пашиняна. Однобокость и явная симпатия к протестующим с российским креном чувствуется за версту. Пожалуй, из всех новостных агентств Армении, именно «Спутник» является наиболее ярым противником подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. И если учесть, кто стоит во главе этой информационной помойки, то взятый агентством радикальный курс в вопросе нормализации отношений между странами не удивляет.

Кстати, азербайджанский побратим «Спутник Армения» также не блещет особой чистоплотностью в освещении тех или иных вопросов. Ясное дело, что уклониться от заданной Симоньян линии поведения, «Спутник Азербайджана» не в состоянии. Возникает парадоксальная ситуация. Один из злейших врагов Азербайджана посредством своего агентства устанавливает свои порядки в нашей стране. Очевидное – невероятное. И симоньяновский рупор продолжает в Азербайджане свою деятельность, как ни в чем не бывало, в то время как некоторые азербайджанские сайты, в том числе и minval.az, заблокированы на территории России. Удивительная толерантность – по-азербайджански…

Сергей Иванов, автор Minval.az