Президент США Джо Байден намерен выделить еще $100 млн военной помощи для Украины. В рамках нового пакета американские власти передадут Киеву радары для противотанковых артиллерийских батарей и дополнительные тяжелые боеприпасы. Об этом агентству Reuters сообщили два анонимных источника в администрации Байдена.

Ранее сенатор от Кентукки Рэнд Пол заявил, что многомиллиардные траты США на помощь Украине угрожают американской безопасности. По его словам, экономика страны и так находится не в лучшем состоянии. Рэнд Пол напомнил, что ранее американские власти уже потратили почти 5 триллионов долларов на борьбу с коронавирусом.