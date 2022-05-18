Российский военный Вадим Шишимарин, которого судят сейчас в Украине, признал свою вину в убийстве мирного жителя в Сумской области.

Это первый процесс над российским военным за преступления на территории Украины.

По статье 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны) Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По данным следствия, 28 февраля Шишимарин убил безоружного жителя в Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

21-летний Вадим Шишимарин родился в Иркутске, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.